Cidades Justiça determina retomada das obras do eco resort em Pirenópolis Decisão de segunda instância acatou pedido da defesa; no mês passado a construção foi embargada após representação do MP-GO

O desembargador Gerson Santana Cintra, da 3ª Câmara Cível decidiu pela retomada das obras do Eco Resort Quinta Santa Bárbara, no Centro Histórico de Pirenópolis, a 120 quilômetros de Goiânia e a 150 de Brasília. A decisão foi preferida nessa quarta-feira (26). A defesa alegou que não existe prova técnica especializada do cometimento de crimes ambientais. No mês p...