Vida Urbana Justiça determina bloqueio de R$ 50 milhões das contas de João de Deus A decisão é da juíza Marli de Fátima Naves e visa assegurar possíveis ressarcimentos para as vítimas e evitar que o médium gaste o dinheiro de maneira excessiva

Atualizada às 8h08. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), nesta quinta-feira (27), bloqueou R$ 50 milhões das contas do João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos. Na decisão, a juíza Marli de Fátima Naves visa assegurar possíveis ressarcimentos para as vítimas e evitar que ele gaste o dinheiro de maneira excessiva. A defesa do médium inform...