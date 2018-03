Justiça determina bloqueio de R$ 12 milhões do município de Rio Verde por falta de vagas em creches

A Justiça determinou, na última segunda-feira (5), o bloqueio online de R$ 12 milhões de contas bancárias do município de Rio Verde, na Região Sul do Estado. Segundo a decisão do juiz Wagner Gomes Pereira, da comarca da cidade, o valor é referente ao custeio do pagamento de mensalidades de creches particulares correspondentes ao déficit de vagas na rede pública, que é de duas mil.

De acordo com o documento, Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) argumentou, em petição, que o município não cumpriu com as determinações contidas em sentença de mérito que o condenou, há mais de quatro anos, a fornecer duas mil vagas em creches próximas às residências a crianças de zero a três anos. Diante disso, segundo o MP-GO, a ação foi necessária para que o município cumpra a ordem judicial.

Na decisão, o juiz destaca trechos da Constituição Federal (CF) e do Estatuto da Criança e do Adolescente que estariam sendo violados pelo não provimento de vagas. “Ou seja, não pode o Poder Público, por meio de seus entes, criar obstáculos ou mesmo impedir o acesso de infantes carentes de creches públicas, porque a educação é direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal, não podendo ser restringido”, diz o texto.

Para o magistrado, passados mais de um quarto do mandato da atual administração, o município ainda tem obras de creches, herdadas da gestão anterior, inacabadas.

Em resposta ao POPULAR, a Prefeitura de Rio Verde afirma que entrou com recurso contra a decisão, uma vez que as pendências se referem a acontecimentos da gestão passada. A administração da cidade garante que, neste ano, foi resolvido o problema de vagas em escolas e creches municipais e que não há déficit.