Cidades Justiça determina bloqueio de bens no valor de R$ 1,8 milhão de ex-diretor do Mutirama Decisão em caráter liminar é resultado de ação civil pública do Ministério Público do Estado de Goiás

Em decisão liminar, o juiz Fabiano Abel de Aragão Fernandes determinou o bloqueio de bens do ex-diretor do Parque Mutirama de Goiânia, Jairo Gomes das Neves. A decisão é resultado de ação civil de improbidade administrativa proposta pelo promotor de Justiça Fernando Krebs, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). O valor total dos bens é de R$ 1.849.309,47. Em n...