Cidades Justiça decreta prisão de líder do Comando Vermelho após questionamento do POPULAR Depois da matéria ser veiculada dizendo que mandado ainda não havia sido expedido, 1ª Vara de Execução Penal realizou ação contra o traficante internacional Leomar Oliveira Barbosa, que saiu do Presídio Estadual de Formosa de forma irregular

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) expediu no fim da tarde desta sexta-feira (13) o mandado de prisão contra o líder em Goiás da facção Comando Vermelho (CV) Leomar Oliveira Barbosa, de 55 anos. A ação foi tomada por parte do judiciário poucos minutos depois de a reportagem questionar o órgão sobre a ausência do nome de Leomar no Banco Nacional de Mandados d...