Vida Urbana Justiça condena supermercado a pagar R$ 10 mil para cliente negro seguido na loja por seguranças Homem foi acompanhado pelos funcionários sem nenhuma justificativa enquanto fazia compras no supermercado para comemorar seu aniversário de casamento

Os desembargadores da 34.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmaram sentença que condenou a rede de supermercados Pão de Açúcar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil para um cliente que foi seguido no interior de uma loja. O caso aconteceu, em Piracicaba, cidade a cerca de 170 km da capital paulista. O autor ...