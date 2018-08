Cidades Justiça condena pedreiro por arrancar parte da orelha do ex de sua namorada em Goiatuba Réu chegou a alegar legítima defesa, mas a versão não foi aceita pela Justiça

O pedreiro Julismar Alves dos Santos foi condenado a quatro anos e um mês de prisão por arrancar 1/3 da orelha de Alex dos Santos Sousa, ex-namorado de sua atual companheira. De acordo com a denúncia, no dia 18 de setembro de 2017, a namorada de Julismar estava conversando com Alex no lava a jato dele, em Goiatuba, quando o pedreiro chegou e com ciúmes, deu um tap...