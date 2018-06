Cidades Justiça condena médico que errou diagnóstico de gravidez em Trindade Profissional de saúde acreditou que mulher estava com cisto ovariano, mas na verdade ela tinha um óvulo fertilizado fora do útero. Equívoco provocou a necessidade de retirar a trompa da paciente

Um médico e uma clínica de Trindade foram condenados a pagar R$ 20 mil por danos morais a uma paciente que teve recebeu um diagnóstico incorreto. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), ela chegou à unidade de saúde com dores e vômitos e foi diagnosticada com cisto ovariano, mas na verdade ela apresentava uma gestação ectópica, que é quando o...