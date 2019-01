Vida Urbana Justiça aceita denúncia contra o ex-prefeito de Niquelândia por improbidade administrativa A investigação apura a nomeação de parentes e amigos do prefeito que ocuparam cargos sem as qualificações profissionais compatíveis

A justiça goiana acolheu um pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) e bloqueou o valor de R$ 700 mil em bens do ex-prefeito de Niquelândia, Valdeto Ferreira Rodrigues. O Objetivo é garantir futuros ressarcimentos de prejuízos aos cofres públicos que sejam decorrentes de atos de improbidade nos quais o ex-prefeito é investigado. A ação foi proposta no início...