Jungmann diz que loterias reforçarão caixa da Segurança Pública com R$ 800 mi

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou nesta segunda-feira (11) que contará com mais R$ 800 milhões no orçamento de 2018 com a entrada em vigor da medida provisória (MP) que destina parte da arrecadação das loterias esportivas federais para o setor. O texto foi assinado há pouco pelo presidente Michel Temer, durante evento público no Palácio do Planalto. ...