Vida Urbana Julgamento de habeas corpus de João de Deus é suspenso Suspensão aconteceu depois de um dos desembargadores pedir mais tempo para analisar o caso

O julgamento do habeas corpus de João Teixeira de Faria, 77, o João de Deus, foi suspenso no início da tarde desta quinta-feira (10), na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), no Setor Oeste, em Goiânia. Três dos quatro desembargadores responsáveis por votar sobre a decisão acompanharam o pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO) - de manter o...