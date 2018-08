Cidades Julgamento de acusados de atentado contra advogado entra no 2º dia em Goiânia Ovídio Rodrigues Chaveiro e Valdinho Rodrigues Chaveiro são apontados como os responsáveis por enviarem um artefato explosivo para o escritório de Walmir Oliveira da Cunha

O julgamento dos irmãos Ovídio Rodrigues Chaveiro e Valdinho Rodrigues Chaveiro entra no segundo dia, nesta sexta-feira (31), na 2ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri, em Goiânia. A dupla é acusada de enviar em julho de 2016 um artefato explosivo para o escritório do advogado Walmir Oliveira da Cunha. O atentado causou a mutilação de três dedos...