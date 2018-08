Cidades Juiz suspende entrada de venezuelanos no Brasil Decisão foi tomada após a AGU, o Ministério dos Direitos Humanos e o MPF terem se manifestado contrários ao Decreto Estadual que determina maior rigor da segurança pública na fronteira

Por determinação do juiz federal da 1ª Vara da Federal de Roraima Helder Girão Barreto, está suspenso o ingresso de venezuelanos no Brasil pela fronteira com Roraima. A decisão foi tomada após a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério Público Federal terem se manifestado contrários ao Decreto Estadual 25.681, que determina maior r...