Juiz proíbe shows do Deu Praia na região do Areião; produção confirma evento em novo local

O juiz Leonardo Aprigio Chaves proibiu a realização de shows, eventos musicais e a utilização de som mecânico no espaço Deu Praia, localizado na Avenida Americano do Brasil, em frente ao Parque Areião, no setor Marista, em Goiânia. O pedido aconteceu depois que o Ministério Público de Goiás acatou o abaixo-assinado de moradores de edifícios localizados na Avenid...