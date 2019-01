Vida Urbana Juiz ordena bloqueio de R$ 1 bilhão da Vale por desastre em Brumadinho Atendendo a pedido do governo de Minas, magistrado determinou medidas em caráter de urgência. 'Tragédia anunciada', disse

O Juiz de plantão da Vara de Fazenda Pública de Belo Horizonte, Renan Carreira Machado, determinou no fim da noite desta sexta-feira, 25, o bloqueio de R$ 1 bilhão nas contas da mineradora Vale por conta do desastre provocado pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A decisão foi concedida em tutela de urgência em resposta a uma ação do governo de Est...