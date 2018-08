Cidades Juiz determina suspensão imediata de construção de eco resort em Pirenópolis Decisão se baseia em impactos ambientais que instalação trará

A pedido do Ministério Público de Goiás (MP-GO), o juiz Sebastião José da Silva determinou a suspensão imediata da construção do Eco Resort Quinta Santa Bárbara, em Pirenópolis, há 130 quilômetros de Goiânia, por entender que o empreendimento pratica crimes ambientais na área. De acordo com o inquérito, o resort ocupa um local onde há várias nascentes e áreas de ...