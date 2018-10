Cidades Juiz é baleado por réu dentro de sala de audiência em Fórum do MT O autor dos disparos estava sendo investigado por homicídio e antes de atirar, entrou em luta corporal com o juiz

Um juiz foi baleado dentro do próprio gabinete nessa segunda-feira (1), dentro do Fórum de Vila Rica, a 1.276 km de Cuiabá. As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o juiz Carlos Eduardo de Moraes foge do atirador, que foi morto em seguida. No vídeo, é possível ver um homem de camiseta verde saindo correndo da sala de audiência, onde aconteceram os dis...