Cidades Juíza determina a interdição parcial do presídio de Vianópolis Promotor havia ingressado com ação civil pública apontando a superlotação e falta de estrutura do local

A juíza Marli de Fátima Naves, da Comarca de Vianápolis, determinou a interdição parcial da unidade prisional do município para que apenas presos com sentença condenatória ou prisão provisória decretada sejam mantidos no local. A medida atende pedido do promotor Lucas César Costa Ferreira, que ingressou com ação civil pública nesta quarta-feira (15) requerendo tutela d...