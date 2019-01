Vida Urbana Juíza de Abadiânia presta informações ao STJ sobre o estado de saúde de João de Deus O pedido foi feito no último dia 25, pelo presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha

A juíza Rosângela Rodrigues, da comarca de Abadiânia, prestou nesta terça-feira (29) as informações solicitadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a saúde de João Teixeira de Faria, o João de Deus. O requerimento foi feito no último dia 25, pelo presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha. Ele pediu informações sobre o estado de saúde do detento ao Tribunal de Justi...