Cidades Jovens são apreendidos após tentativa de homicídio em motel de Jataí Eles roubaram, ainda, 200 reais da vítima

Três adolescentes foram apreendidos em um motel após tentarem roubar e matar uma pessoa na tarde deste sábado (13). O crime aconteceu no setor Vila Sofia, em Jataí, região sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos atingiram a vítima com garrafadas na cabeça e roubaram 200 reais. Eles foram localizados, com o dinheiro, pelos policiais nas pr...