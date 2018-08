Cidades Jovens desaparecidos são encontrados mortos em Palmeiras de Goiás Os amigos de Palminópolis sumiram depois que foram encontrar as namoradas em Palmeiras de Goiás

Os corpos de dois amigos que estavam desaparecidos desde a última quinta-feira (23) em Palminópolis, foram encontrados neste sábado (25) em uma mata, em Palmeiras de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, Yulle Sousa Santana, de 20 anos e Humberto Santiago de Oliveira Filho, 19 anos, foram assassinados com cortes no pescoço. Eles tinham ido à cidade para encontrar as nam...