Vida Urbana Jovem recebe pauladas de assaltantes em Goiânia Crime aconteceu na manhã deste sábado (12)

Um homem de 24 anos sofreu agressões durante um assalto na rua VML, na Vila Mutirão, em Goiânia. O crime aconteceu na manhã deste sábado (12), por volta das 5h. Abidiel Leal dos Santos, a vítima, foi espancado com pedaços de pau e ficou inconsciente após as agressões. Segundo o Corpo de Bombeiros, os assaltantes levaram a carteira do rapaz, contendo seus documentos, e um c...