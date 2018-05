Cidades Jovem que sobreviveu ao incêndio no CIP está em estado grave No IML, os corpos dos adolescentes já começaram a ser liberados

Atualizado às 10h17 É grave o estado de saúde do sobrevivente do incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP), no Jardim Europa, na unidade que abriga menores infratores no 7º Batalhão da Polícia Militar (PM). O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) disse que a vítima está sedada e respira com a ajuda de aparelhos. Na tard...