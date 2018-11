Cidades Jovem que diz ter espancado torcedor do Vila Nova em Goiânia teve amigo morto em briga Um rapaz que afirma ter agredido torcedor do Vila, falecido no último dia 9, diz que estava na confusão em que seu colega, Matheus, foi morto. Cinco foram presos

Após ser identificado em vídeo como um dos agressores do espancamento do adolescente Ryan Borges de Nascimento Oliveira, de 17 anos, um jovem diz que estava presente em outra confusão envolvendo torcedores de Goiás e Vila Nova, em agosto deste ano. A agressão contra Ryan aconteceu no último dia 2 e ele morreu no dia 9. O jovem que teve apenas o primeiro nome divulgado, Tiago, admitiu ao adjunto da Delegacia de Investig...