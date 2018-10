Cidades Jovem que atirou na própria cabeça ao jogar 'roleta russa' em Anicuns está em estado grave Novo boletim médico sobre a situação do adolescente de 17 anos foi divulgado na manhã deste sábado (27) pelo Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) divulgou, na manhã deste sábado (27), um novo boletim médico sobre o estado de saúde do adolescente de 17 anos que deu um tiro na própria cabeça enquanto jogava "roleta russa" com amigos em Anicuns, cidade a 85 quilômetros de Goiânia. De acordo com o boletim, o jovem está inconsciente, em estado grave ...