Cidades Jovem morta em Cmei de Novo Gama será sepultada na manhã desta quarta-feira Fernanda Carvalho Xavier, de 21 anos, foi assassinada a facadas última segunda-feira (3), por mãe de um aluno

O corpo de Fernanda Carvalho Xavier, de 21 anos, assassinada a facadas no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Pedregal, em Novo Gama, entorno do Distrito Federal está sendo velado no Cemitério de Pedregal na manhã desta quarta-feira (5). O sepultamento está marcado para 10h30. A jovem foi morta por volta de meio-dia da última segunda-feira (3), quando a jovem, q...