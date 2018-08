Cidades Jovem morre com tiro durante festa em Senador Canedo O crime ocorreu após discussão da vítima com outro homem, que é aluno soldado da polícia militar

Atualizada às 15h53 Um jovem foi morto em uma festa que ocorria em uma chácara de Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia, na madrugada deste sábado (25). Ele foi atingido por uma arma de fogo e morreu no local. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima, João Vitor Pereira Neves, de 18 anos, entrou em uma discussão com outro homem e houve agre...