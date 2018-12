Vida Urbana Jovem morre após ser atropelado enquanto atravessava avenida no Parque Anhanguera, em Goiânia Matheus dos Santos Ferreira, de 21 anos, foi arremessado por alguns metros após a colisão e morreu no local. Motorista do veículo fez teste do etilômetro, que deu negativo

Matheus dos Santos Ferreira, de 21 anos, morreu, no início da madrugada desta segunda-feira (24), após ser atropelado na avenida Contorno Sul, no Parque Anhnaguera, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), Matheus atravessava a via dupla, próximo ao Centro de Treinamento (CT) do Goiás Esporte Clube, quando...