Cidades Jovem morre após levar cotovelada do namorado no meio da rua Em um áudio atribuído a ele que circula nas redes sociais, o agressor admitiu que deu um "pancadão" na vítima e afirmou não rezar "para nada"

Uma jovem morreu após ter sido agredida com uma cotovelada pelo namorado no meio de uma rua em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na madrugada de sexta-feira, 11. Segundo familiares e vizinhos da vítima, o homem deu o golpe em Jaqueline Aparecida Lopes Moraes, de 19 anos, durante uma discussão. Ela caiu no chão, bateu a cabeça e foi socorrida. Ele fugiu de carro. ...