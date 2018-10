Cidades Jovem morre afogado em lago em Goiás Corpo foi encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros de Goianésia

Um jovem de aproximadamente 23 anos, morreu afogado na noite desta sexta-feira (12), no lago dos 30, que fica no município de Juscelândia , a 267 km de Goiânia. O corpo do rapaz foi localizado, neste sábado (13), em uma parte do lago que tem 6 metros de profundidade. Segundo testemunhas, o jovem saiu com um amigo para pescar e eles resolveram atravessar o lago. ...