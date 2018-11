Cidades Jovem mata homem a facadas e filma o crime em Aparecida de Goiânia; veja imagens O suspeito foi preso no terminal rodoviário da capital tentando fugir para Alagoas

Um jovem de 20 anos foi preso neste domingo (25), suspeito de esfaquear e matar um homem de 53 anos, no Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia. Luciano Lucas da Silva Bezerra foi detido no Terminal Rodoviário de Goiânia tentando comprar uma passagem para um munícipio de Alagoas. Os militares encontraram no celular dele, um vídeo onde ele filma o momento em que esfaqueia J...