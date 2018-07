Cidades Jovem fica ferida em acidente com jet ski, em Aruanã Vítima, que estava na garupa, bateu a cabeça no veículo depois que o piloto fez uma manobra brusca

Uma jovem de 24 anos ficou ferida em um acidente de jet ski na tarde deste sábado (21), no Rio Araguaia, em frente à praia do Cavalo, em Aruanã, no Noroeste do Estado. O Corpo de Bombeiros fez o atendimento à vítima e informou que ela estava como garupa quando o piloto fez uma manobra brusca. A mulher bateu a cabeça no veículo e caiu na água. Ela foi atendida por so...