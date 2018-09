Cidades Jovem fica ferida após pular de carro em movimento para fugir do ex-namorado, em Goianira De acordo com a Polícia Civil, mulher teria sido ameaçada com arma de fogo. Medida protetiva já havia sido concedida em desfavor do suspeito

Uma mulher de 28 anos ficou ferida após pular do carro que dirigia para fugir do ex-namorado. O fato ocorreu na manhã da última segunda-feira (10), na GO-070, em Goianira, na região metropolitana da capital. O veículo estava em alta velocidade e, com a ação, a jovem teve fraturas nas mãos e nos punhos e queimaduras devido ao contato com o asfalto. Segundo o dele...