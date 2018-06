Cidades Jovem ferido em Centro de Internação segue em estado grave Na última sexta-feira (25), nove adolescentes morreram em incêndio na capital

Continua grave o estado de saúde do sobrevivente do incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP), que abriga menores infratores no 7º Batalhão da Polícia Militar (PM). O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que a vítima respira com a ajuda de aparelhos. Ele teve cerca de 90% do corpo queimado. De acordo com o Corpo de Bom...