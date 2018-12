Cidades Jovem de 19 anos morre e outros sete ficam feridos após capotamento em Goiânia Todas estavam no mesmo carro, que tombou sobre um monte de terra que estava empilhado no Residencial Buena Vista I

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas em um capotamento que ocorreu na madrugada deste domingo (2), no Residencial Buena Vista I, em Goiânia. Todos estavam no mesmo carro, segundo as informações da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict). O condutor Lucas Vitorino, de 19 anos, perdeu o controle da direção - por motivos ainda não identificados - subiu na cal...