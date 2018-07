Cidades Jovem de 18 anos, que liderava grupo criminoso, tem mais de 20 passagens Registros de crimes e atos infracionais de Luana Alencar de Oliveira é extenso. Segundo a PM, ela liderava grupo criminoso na capital

Luana Alencar de Oliveira, de 18 anos, foi presa junto com Fernando Augusto Silva Chagas, de 19, por volta das 17 horas desta terça-feira (10), depois de roubar um carro no Jardim Presidente, na região Sudoeste de Goiânia, e fugir em direção à GO-040. Ela conduzia um Hyundai HB-20 vermelho que havia sido levado no crime. Até ser detida, o carro que ela dirigia colidiu...