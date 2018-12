Vida Urbana Jovem de 18 anos é morto com quatro tiros no Conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia De acordo com informações da polícia, a vítima estava recebendo ameaças

Um jovem de 18 anos foi morto no início da tarde desta quarta-feira (12), na Rua VC 58 A, no Conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), as testemunhas informaram que a vítima estava na porta de um condomínio quando um homem estacionou o carro que dirigia, desceu e disparou quatro vezes contra a vítima, que morreu no local. Segundo inform...