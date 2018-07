Cidades Jovem baleado por detento que fugiu do presídio de Trindade está em estado regular no Huapa; vídeo Rapaz de 24 anos foi assaltado por um dos fugitivos do evento ocorrido no último domingo (15) e foi atingido por tiro no abdômen. Suspeito foi preso horas depois, em blitz

Atualizado às 19h55 Está em estado regular e estável o jovem de 24 anos que foi baleado por um preso que fugiu do presídio de Trindade, no último domingo (15), e assaltou a vítima na manhã desta quarta-feira (18), no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia. O rapaz está internado no Hospital de Urgências do município e passou por uma cirurgia na unidade de saúde. Ain...