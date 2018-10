A família do adolescente de 16 anos que foi baleado enquanto jogava 'roleta russa' em Anicuns informou que ele teve morte cerebral neste sábado (27) e que os órgãos serão doados.

“Eu estou assinando o atestado de óbito dele e a certidão de nascimento de outras vidas porque eu vou doar todos os órgãos dele para que ele fique vivo. Essa tragédia tem que servir para alguma coisa. Tem que fazer sentido a vida dele e o sentido é ele salvar outras vidas", afirmou a mãe do rapaz, Fabiane de Assis, à TV Anhanguera.

O jovem estava internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, e segundo a família, o corpo dele deve ser liberado na tarde deste domingo (28) e levado para Edealina, onde será velado e enterrado.

Relembre

Segundo informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), o rapaz estava com três amigos em casa quando pegou uma arma que seria de sua mãe, retirou as munições, deixando apenas uma e iniciou o jogo, atingindo sua cabeça com um disparo.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o primeiro atendimento ao jovem e o encaminhou a um hospital do município. Com a piora da situação, o adolescente precisou ser levado ao Hugol, na capital.

Os amigos e uma familiar do rapaz que também estava na casa, mas em outro cômodo, no momento do disparo, foram ouvidos pela Polícia Civil e serão intimados a prestar novos depoimentos em breve. A arma usada pelo garoto e algumas munições foram apreendidas.