Cidades Jovem agredido após suspeita de matar vizinho, em Itumbiara, está em estado grave no Hugo Populares teriam tentado linchá-lo após ele supostamente esfaquear até a morte vizinho que tentou intervir em briga

O jovem de 22 anos que foi agredido por populares na noite do último sábado (14), em Itumbiara, no Sul do Estado, após a suspeita de matar um vizinho, está internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), na capital. Ele está sedado e recebe cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde. O paciente teria sido alvo de uma...