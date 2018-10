Cidades Jovem é preso suspeito de estuprar o tio em Goiás A vítima seria portadora de problemas mentais; crime foi denunciado por uma testemunha

Um jovem foi preso suspeito de estuprar o próprio tio com problemas mentais, nesta terça-feira (9), em Souzânia, na região central do Estado. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha denunciou o crime a Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, o suspeito após o ato tentou fugir, mas os policiais conseguiram localizá-lo. Ainda de acordo com a polícia, ele co...