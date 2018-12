Vida Urbana Jovem é preso por receptação de objetos furtados de colégio estadual em Aparecida de Goiânia Unidade de ensino no setor Papillon Park foi invadida na noite da última terça-feira (25)

Fabrício Queiroz Cavalcante, de 19 anos, foi detido, nesta quarta-feira (26), pela receptação de objetos furtados do Colégio Estadual Mané Ventura, no setor Papillon Park, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), vizinhos relataram que a unidade de ensino havia sido invadida na noite da última...