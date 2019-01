Vida Urbana Jovem é preso pela segunda vez em uma semana por crimes contra ex-namorada em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Militar, rapaz de 18 anos foi baleado na perna após resistir à prisão

Um jovem de 18 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (16), no Jardim Paraíso, em Aparecida de Goiânia, por suspeita de ameaçar a ex-namorada, a quem já tinha agredido fisicamente anteriormente. De acordo com a Polícia Militar, a prisão foi a segunda em menos de uma semana por crimes de violência contra a mulher. No dia 11 deste mês, o rapaz teria sido detido e...