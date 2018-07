Cidades Jovem é preso em Luziânia suspeito de matar homem com golpes de pá A polícia apura se um adolescente também participou do crime

Um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira (6) suspeito de roubar e matar um homem de 58 com golpes de pá. O crime aconteceu em uma chácara em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, em janeiro deste ano. Segundo a Polícia Civil, o suspeito levou diversos objetos do local após agredir a vítima. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A polí...