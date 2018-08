Cidades Jovem é presa tentando entrar no Presídio de Formosa com celulares escondidos dentro de TV Os eletrônicos foram identificados após o equipamento passar pelo aparelho de raio x

Uma jovem de 18 anos foi presa em flagrante, na tarde desta quarta-feira (8), após tentar entrar com três celulares escondidos dentro de uma televisão de 24 polegadas no Presídio Estadual de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Os eletrônicos foram identificados após o equipamento passar pelo aparelho de raio x. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penite...