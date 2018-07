Cidades Jovem é presa por tráfico internacional em Goiânia Foram apreendidos 10 kg de uma droga conhecida como "escama de peixe"

Uma mulher, de 23 anos, foi presa por tráfico internacional de drogas durante operação da Polícia Militar realizada na noite de ontem (28), no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Com ela, foram apreendidos 10 kg de uma droga conhecida como "escama de peixe", que é do tipo cocaína refinada e possui alto grau de pureza, sendo dez vezes mais cara que a cocaína impura normalmente v...