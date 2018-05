Cidades Jovem é morto dentro de casa em Aparecida de Goiânia Segundo a Polícia Civil, ainda não há informações sobre a autoria do crime

Um rapaz de 24 anos foi assassinado no último sábado (27) no setor Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima e outra pessoa estariam em casa quando dois homens chamaram no portão da casa. Os suspeitos entraram e atiraram contra o homem que estava no local, mas a outra pessoa conseguiu fugir. Ainda não há informações sobre a aut...