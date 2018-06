Cidades Jovem é morto após discussão em festa agropecuária de Pires do Rio em Goiás Testemunhas ajudaram a polícia a identificar o autor do homicídio, mas ele ainda não foi localizado e preso

Um jovem de 23 anos foi morto com um tiro na cabeça na Exposição Agropecuária de Pires do Rio, região sudeste de Goiás, na madrugada deste domingo (17). Testemunhas identificaram o autor, que está sendo procurado pela Polícia Militar (PM). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima, José Yuri Caetano dos Santos, ouvia música em uma caixa de som com amigos...