Vida Urbana Jovem é morto a tiros no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Rapaz de 18 anos foi baleado na cabeça e no tórax

Um jovem de 18 anos de idade foi morto a tiros na tarde deste domingo (30), na Rua Guaiaquil, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser chamado para prestar atendimento à vítima, mas ao chegar no local constatou a morte. Segundo os bombeiros, os tiros atingiram cabeça e tórax do rapaz. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área do cri...