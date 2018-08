Cidades Jovem é morto a tiros na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime

Um jovem, de 23 anos, morreu após ser baleado, na noite desta quinta-feira (31), na Rua Luziano, na Vila Maria, em Aparecida de Goiânia. Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime. Segundo informações preliminares do Grupo de Investigações de Homicídio, a vítima estava na rua quando um suspeito atirou contra ela. O corpo do rapaz foi levado para o...